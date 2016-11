C’est fini pour l’Inter, pas pour Manchester United

Réagissez

L’Inter Milan a été piteusement éliminé de l’Europa League après une défaite dans les derniers instants du match contre

l’Hapoel Beer-Sheva (3-2), contrairement à Manchester United, toujours en course après sa victoire (4-0) contre Feyenoord jeudi.

Les Red devils et leur recrutement XXL se sont imposés en livrant une prestation de belle facture, grâce notamment à un Paul Pogba omniprésent dans l’entrejeu, et à Zlatan Ibrahimovic, qui doit selon son entraîneur prolonger d’une saison à United et qui a offert le premier but du match à son capitaine Wayne Rooney (35’) avant de provoquer le troisième (75’). Rooney en a profité au passage pour devenir, avec 39 réalisations, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United en compétitions UEFA. Encore servi par «Ibra», il a offert le deuxième but à l’Espagnol Juan Mata en seconde période (69’). Grâce à ce succès convaincant, les hommes de José Mourinho doublent leurs adversaires du soir au classement et sont en position de force pour la qualification en 16es de finale. Il leur faudra néanmoins encore battre le Zorya Luhansk lors de la dernière journée, le 8 décembre, pour être assurés de ne pas sortir dès la phase de groupes de la compétition, ce qui serait une sacrée contre-performance vu leur recrutement (Mourinho, Pogba, Ibrahimovic, Eric Bailly, Henrik Mkhitaryan).

En revanche, la dernière journée comptera pour du beurre pour l’Inter Milan. Le club italien semblait pourtant s’être relancé après l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’Italien Stéphane Pioli, menant rapidement 2-0 face à l’Hapoel Beer-Sheva grâce à l’Argentin Mauro Icardi (13’) et à Marcelo Brozovic (25’). Mais les Israéliens sont revenus en seconde période, inscrivant trois buts dont le dernier, sur penalty, dans le temps additionnel (3-2). L’Inter est donc éliminé piteusement de l’Europa League, avec un bilan catastrophique de quatre défaites pour une petite victoire malgré un groupe très accessible, composé également du Sparta Prague, qui a battu dans l’autre match Southampton (1-0) pour assurer sa qualification en 16es de finale. L’AS Rome aussi a validé son ticket pour la phase suivante grâce à sa victoire (4-1) contre Plzen grâce à un triplé d’Edin Dzeko (11’, 61’, 88’), de même que l’Athletic Bilbao et Genk, vainqueurs respectifs de Sassuolo (3-2) et du Rapid Vienne (1-0). Krasnodar également s’est qualifié pour les 16es, dont le tirage au sort sera effectué le 12 décembre à Nyon, siège de l’UEFA en Suisse, après son match nul (1-1) contre le Red Bull Salzbourg, de même qu’Anderlecht, tombeur de Qabala (3-1). Ces formations rejoignent l’Ajax Amsterdam, le Shakhtar Donetsk, le Zenit Saint-Pétersbourg sur la liste des qualifiés pour les 16es.