Andy Murray a remporte le BNP Master Paris en battant en trois sets l’Américain John Isner (6/3, 6/7, 6/4).

Le Britannique devient par la même occasion le nouveau n°1 mondial.

C’était très important pour vous de gagner aujourd’hui après être devenu n°1 hier ?

Non, je ne pensais pas avoir de l’avance en termes de points. Je me suis simplement dit que ce serait bien de terminer l’année en étant n°1 mondial. Je suis content d’y être arrivé. Mais avant ce match, je me suis senti bien et c’est ça qui était vraiment formidable, à part la victoire qui était encore mieux.

Comment vous sentez-vous mentalement et physiquement après cette série ? Est-ce moins fatigant quand on gagne ?

Les matchs sont fatigants. Sur le plan mental, c’est vrai que c’est plus difficile de perdre que de gagner. A ce stade de la saison, je me sens plus ou moins fatigué physiquement. Mentalement, cela fait un moment que je me sens très bien, pas du tout stressé.

Vous avez dit sur le court que vous étiez déterminé à obtenir un bon résultat à Londres, ce qui n’a pas toujours été le cas. Avez-vous l’intention de continuer sur votre lancée ?

Oui. Ces deux dernières années, je n’ai pas très bien joué à Londres. Cette fois-ci, je voudrais jouer mon meilleur tennis. La question n’est pas de savoir si je vais gagner cette finale, mais je veux bien terminer l’année.

Maintenant que vous êtes n°1 mondial, allez-vous réviser vos objectifs ?

Avec mon équipe, nous allons étudier mon calendrier pour la première partie de l’année prochaine et essayer de fixer des objectifs, entre maintenant et mars probablement. En général, je constate que je travaille mieux quand j’ai des objectifs à court terme.