La sélection nationale des locaux (A’), en hibernation depuis plusieurs mois, ne devrait pas être réactivée en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2018), dont la phase finale se déroulera au Kenya en janvier 2018.

C’est ce que laisse supposer la FAF à l’issue de la réunion du Bureau fédéral, tenue jeudi dernier à Sidi Moussa, à la lecture du PV sanctionnant les travaux, en signalant : «Un groupe de travail a été chargé de réfléchir à une éventuelle participation au CHAN-2018 prévu au Kenya au début de l’année 2018. La réflexion se poursuivra avec le nouveau sélectionneur et la LFP pour veiller au calendrier des championnats professionnels.»

Il faut dire que cela s’apparente déjà à un nouveau forfait pour la sélection des locaux. Un nouveau forfait dans la mesure où la FAF avait déjà pris la décision de «boycotter» la compétition en 2014, en refusant de se déplacer en Libye en éliminatoires du CHAN-2014, invoquant des raisons sécuritaires. Une décision qui a coûté à l’Algérie et à sa sélection des locaux une suspension de la part de la CAF pour l’édition de 2016, et cela risque de se reproduire si la FAF venait à décider de ne pas prendre part aux éliminatoires de l’édition de 2018. Pour rappel, l’Algérie n’a pris part qu’à une seule édition du CHAN, celui de 2011 au Soudan. Lancé en 2009, l’Algérie n’avait pris part qu’à une seule édition, celle de 2011, ratant ainsi les éditions de 2014 et 2016, en attendant la décision pour l’édition de 2018.



Plusieurs décisions

Outre la sélection première et celle des locaux, le bureau fédéral s’est penché sur d’autres questions relatives au football national. Ainsi, le match de la Supercoupe d’Algérie MCA – USMA a été confirmé pour ce mardi, à 17h45, au stade Mustapha Tchaker de Blida. La FAF a annoncé que la Chambre des résolutions des litiges (CRL) a convoqué le président du RC Arbaâ, Djamel Amani, concernant les litiges qui l’opposent à ses anciens joueurs, et qui ont valu au club une défalcation de trois points avec une dette qui avoisine les 4,8 milliards. Interdit d’ores et déjà de recruter durant le prochain mercato d’hiver, Amani devra s’expliquer devant la CRL au sujet de chèques sans provision qu’il a remis à certains joueurs.

Enfin, la FAF a fixé les dates des 4 et 5 novembre (le week-end prochain) pour le déroulement du dernier tour régional de la coupe d’Algérie 2017, qui a vu l’entrée en lice, le week-end dernier, des clubs de Ligue 2. Par ailleurs, si la FAF avait déjà arrêté les dates du 25 et 26 novembre pour le déroulement des 32es de finale de l’épreuve populaire, elle vient d’annoncer que le tirage au sort sera effectué le 13 du même mois.