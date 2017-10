Bureau fédéral de la FAF : Kerbadj signe son retour

Réagissez

Le bureau fédéral de la FAF s’est réuni hier, en session ordinaire, au CTN de Sidi Moussa. Une réunion où l’on a noté la présence du président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj.

En effet, en froid avec le premier responsable de la FAF avec les nombreuses polémiques nées des déclarations et autres attaques croisées par communiqués interposés, Mahfoud Kerbadj qui n’avait plus assisté à une réunion du BF depuis la première tenue au lendemain de l’élection du nouveau président et son bureau, soit depuis six mois, a donc décidé lui et son antagoniste d’enterrer «momentanément» la hache de guerre.

C’est d’ailleurs sur un appel de Kheireddine Zetchi à l’égard de «Mahfoud Kerbadj et la LFP à combiner les efforts de tous et à repartir sur de nouvelles bases», que débutent les travaux du BF, conforté par le président de la LFP en exprimant la disposition de son instance «à collaborer pleinement avec la FAF pour le bien des clubs algériens et de la sélection nationale», en précisant que «la FAF et la LFP sont condamnées à s’entendre». Pour ce qui est de la réunion et des décisions, le BF annonce que la FAF et la LFP tiendront bientôt une réunion pour décider de la répartition des droits télé et des droits de naming. Abordant la question des litiges entraîneurs-joueurs contre les clubs, le BFR annonce qu’il saisira la LFP pour porter la situation des dettes des clubs vis-à-vis des joueurs et entraîneurs devant la commission de discipline.

Par ailleurs, le BF a instruit la Ligue nationale de football amateur (DNA) d’informer les clubs amateurs endettés qu’il s’opposera à leur accession éventuelle en cas de non-régularisation. Par ailleurs, et dans le cadre des prérogatives du staff technique national des Verts, et sur proposition de Hakim Medane, il a été demandé au président de la LFP d’aménager une période mensuelle pour des stages de la sélection des locaux.

Enfin, les responsables de la FAF ont annoncé que le président Kheireddine Zetchi se réunira avec les présidents des clubs amateurs de l’Est et du Sud-Est le 10 novembre à Constantine.