- Centres d’entraînement : L’USMA et le CSC auront bientôt le leur

Les travaux de réalisation des centres d’entraînement de l’USM Alger et du CS Constantine vont démarrer dans peu de temps. Lors d’une réunion qui s’est tenue, hier, au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, consacrée à «l’évaluation de l’état d’avancement de l’opération de réalisation de centres d’entraînement des clubs professionnels de football», il a été annoncé l’«imminence» du démarrage de ceux de ces deux clubs.

Il faut noter que l’affectation de parcelles de terrain pour les clubs de football a été décidée en 2010, avec le lancement du professionnalisme. Sept ans après, aucun centre n’a été jusque-là livré. Seul le chantier du centre de l’ES Sétif avance. Cette réunion a vu la présence des 17 présidents de clubs ayant bénéficié des assiettes de terrain. Si le problème ne s’est pas posé pour certains d’entre eux, les autorités ont fait face à un véritable casse-tête pour dégager des assiettes pour les équipes des grandes villes où le foncier se fait rare au niveau des agglomérations.

- Volley-ball : L’Algérie n’ira pas au Mondial

La sélection nationale (messieurs) de volley-ball n’ira pas au Mondial 2018, prévu du 10 au 30 septembre 2018 en Italie et en Bulgarie, et ce, après sa défaite face au Cameroun sur le score de 3 sets à 1 en match de classement pour la 3e place du Championnat d’Afrique des nations, qui s’est achevé dimanche au Caire. Par ailleurs, la Tunisie a succédé à l’Egypte au palmarès continental après sa victoire en finale, face au même adversaire (3 sets à 0).

- Cross-country : Clôture du stage

Le premier stage de la sélection nationale de cross, qui a regroupé 45 présélectionnés (garçons et filles) dans le cadre de la préparation pour les 5es Championnats d’Afrique, prévus à Chlef le 17 mars 2018, a été clôturé hier à Zéralda (Alger). Selon les entraîneurs nationaux, Mohamed Salem, Azzedine Sakhri et Ali Saidi Sief, la préparation s’est bien déroulée au niveau de la forêt de Bouchaoui. Les athlètes Amina Bettiche et Nawal Yahi n’ont pas pris part au stage. Le prochain regroupement est prévu le 11 novembre, sur les hauteurs de Tikjda.