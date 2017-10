Réagissez

Football : Peu d’arbitres pour les jeunes catégories



Le championnat amateur fait face à un problème de disponibilité d’arbitres pour les différents matchs. Selon Ali Malek, président de la Ligue de la Division nationale amateur (DNA), «depuis le début de saison, 70 arbitres désignés pour des rencontres ne se sont pas présentés sur le terrain». Des défections «qui posent un réel problème, ajoute-t-il, dans la mesure où seul un arbitre est désigné pour les matches des jeunes catégories, les arbitres assistants étant souvent des bénévoles qui se portent volontaires, ce qui fait que l’absence de l’arbitre désigné ne laisse d’autre possibilité que le non-déroulement du match».

Vendredi, l’arbitre désigné pour le match du championnat «réserve» entre le MC Oran et l’ES Sétif ne s’est pas présenté. Un «volontaire» a été désigné. La rencontre a été arrêtée avant la fin de la première mi-temps après l’agression de l’arbitre désigné sur place. Pour y remédier, Ali Malek propose d’«imposer aux arbitres, dans leur cursus de formation, de diriger des matches des catégories de jeunes, faute de quoi ils ne graviront pas les échelons hiérarchiques».

A cet effet, indique le communiqué de la FAF sanctionnant les travaux du dernier BF, «le Bureau fédéral a relevé le caractère grave de la défection des arbitres pour les matches des jeunes catégories et a appelé la Commission fédérale d’arbitrage à mener une enquête pour en comprendre les causes, tout en l’invitant à prendre en considération la proposition de M. Malek». A. A.



Volley-ball : L’Algérie vise la troisième place



La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) disputera aujourd’hui le match de classement pour la troisième place qualificative pour le Mondial 2018 contre le Cameroun.

Eliminé vendredi en demi-finale par la Tunisie (3 sets à 2), le six algérien tentera de gagner face au Cameroun pour assurer une place au Mondial 2018, prévu du 10 au 30 septembre 2018 en Italie et Bulgarie. Aujourd’hui, aura lieu également la finale du Championnat d’Afrique entre l’Egypte, pays organisateur, et la Tunisie.

L’Egypte s’était imposée vendredi face au Cameroun sur le score de 3 sets à 0. A. B.



Escrime : Bernaoui face à la presse demain



Le président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Raouf Bernaoui, tiendra une conférence de presse demain, à partir de 9h30, au niveau de l’hôtel Sofitel d’Alger pour s’exprimer sur la tenue de la Coupe du monde de sabre messieurs à Alger du 3 au 5 novembre. K. G.