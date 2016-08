Réagissez

Amérique du Sud : River Plate remporte la Supercoupe



Le club argentin de River Plate a remporté jeudi la Supercoupe d’Amérique du Sud pour la deuxième année consécutive, en battant 2 à 1 les Colombiens d’Independiente Santa Fe lors de la finale retour. A l’aller à Bogota, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. River Plate a rapidement pris l’avantage grâce à un but de son jeune attaquant Sebastian Driussi (3’) avant d’aggraver la marque en début de seconde période par Lucas Alario (51’). Le défenseur colombien Horacio Salaberry a réduit le score (65’). L’équipe entraînée par Marcelo Gallardo, ancien joueur de Monaco et du PSG, remporte son 4e titre international en l’espace de deux ans, après avoir remporté la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores 2015 et la Supercoupe 2015.



Fifa/TAS : Audition de Sepp Blatter



L’ancien président de la Fifa, Sepp Blatter, a plaidé sa cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pendant près de 14 heures, jeudi à Lausanne, contestant sa suspension de six ans de toute activité liée au football. «C’était une longue journée. Je ne peux faire aucun pronostic», a-t-il réagi à la sortie du TAS. Ancien président de l’Union européenne de football (UEFA), Michel Platini a également témoigné dans ce dossier, les cas des deux hommes étant liés. Tous deux ont été suspendus pour un paiement controversé de 1,8 million d’euros de Blatter à Platini en 2011. En première instance, les deux hommes avaient écopé d’une suspension de 8 ans par la justice interne de la Fifa, instance secouée depuis mai 2015 par un vaste scandale de corruption. Ils avaient été jugés coupables d’«abus de position», «conflit d’intérêts» et «gestion déloyale». Dans un deuxième temps, leur sanction avait été réduite à six ans en appel par la Commission des recours de la Fifa. Platini avait ensuite fait appel devant le TAS, qui a ramené en mai la durée de sa sanction à 4 ans. C’est à cette procédure que se pliait lui aussi Blatter jeudi. Il avait lui-même témoigné lors de l’audience consacrée à Platini le 29 avril.



Espagne : Le Barça intéressé par Paco Alcacer



L’attaquant de Valence Paco Alcacer «intéresse beaucoup» le FC Barcelone, qui travaille à sa venue d’ici la fin du mercato mercredi prochain, a déclaré hier le secrétaire technique du club catalan, Robert Fernandez, en quête d’un renfort pour épauler le trio «MSN» (Messi-Suarez-Neymar). «C’est un joueur qui nous intéresse beaucoup et nous travaillons sur ce dossier», a dit le dirigeant en marge de la présentation à la presse du nouveau gardien du Barça, le Néerlandais Jasper Cillessen. «Nous avons eu des contacts (avec Valence), nous devons attendre. Nous avons de la marge jusqu’au 31 août et nous allons voir si son arrivée à Barcelone est possible», a ajouté Fernandez, qui a assuré que Paco Alcacer était la priorité du club à ce poste et qu’aucun autre joueur ne viendrait si ce dossier-là n’aboutissait pas.