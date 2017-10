Réagissez

Infrastructure : Réouverture du stade du 5 Juillet avant la mi-novembre

Le stade du 5 Juillet d’Alger rouvrira ses portes d’ici peu. C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, qui l’a affirmé, hier, depuis Oran. Selon lui, cette infrastructure footballistique sera opérationnelle «dans une dizaine de jours». La réouverture de ce stade soulagera certainement la Ligue de football professionnel (LFP) qui ne dispose que de deux stades (Omar Hamadi de Bologhine et 20 Août de Belouizdad) pour domicilier les six clubs de la capitale évoluant en Ligue 1, à savoir MC Alger, USM Alger, CR Belouizdad, NA Hussein Dey, Paradou AC et USM El Harrach. Ce dernier reçoit également ses adversaires au stade du 20 Août, puisque celui de Mohammadia (El Harrach) n’est pas homologué. Il faut rappeler que la rencontre MCA-USMA, de la 6e journée, a été reportée à une date ultérieure en raison justement de l’indisponibilité du stade du 5 Juillet. Si la LFP l’avait programmé, dans un premier temps, au stade de Bologhine, le MJS avait «préconisé» de reporter cette rencontre jusqu’à ce que le 5 Juillet soit prêt. Et c’est ce qu’a fait la Ligue. En dernier lieu, il est utile de signaler que le premier responsable du secteur a reconnu que les travaux de réalisation des nouveaux stades du Centre (Tizi Ouzou, Baraki et Douéra) connaissent du retard. Il annonce toutefois que toutes les entraves seront levées pour que ces projets soient livrés «dans les meilleurs délais». A. A.



Volley-ball : Report du championnat



La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) a annoncé le report du championnat national 2017-2018. Celui-ci devait débuter initialement le week-end prochain (27 et 28 février). L’instance fédérale n’a pas donné les raisons de ce report des compétitions nationales. K. G.



AS Radieuse : Hommage à Belloumi



Dans une grande ambiance de fraternité s’est clôturé le tournoi de l’amitié, organisé par La Radieuse, au complexe de proximité Reguig Abdelkader. Les lauréats de cet événement du sport de proximité ont été l’équipe de Sour El Ghozlane (Bouira) et la formation du quartier de Gambetta (Oran). Elles ont eu l’honneur de recevoir les coupes, les médailles et les cadeaux de la part du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. La Radieuse a rendu d’autres distinctions de reconnaissance avec un hommage aux trois journalistes assassinés durant la décennie noire, Bakhti Benaouda, Djamel-Eddine Zaïter et Kaddour Bousselham, qui étaient un exemple pour la corporation.

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rendu un vibrant hommage à Lakhdar Belloumi pour avoir obtenu le premier titre individuel algérien en football, à savoir le Ballon d’or africain qui lui avait été remis il y a 35 ans par la Confédération africaine de football et le journal France Football.K. G.