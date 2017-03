Réagissez

Le football anglais est plus direct, selon Feghouli

L’Algérien de West Ham, Sofiane Feghouli, estime que le football anglais n’a rien à voir avec celui de l’Espagne où il a évolué durant plusieurs années sous les couleurs d’Almeria, puis du FC Valence. «C’est un changement radical. En Espagne, le jeu est plutôt basé sur la possession, la technique et la tactique. Ici, c’est plus direct. C’est un gros changement, mais je suis heureux de mes statistiques. Je m’adapte progressivement.» L’attaquant qui a raté le début de saison en raison de blessure a inscrit 2 buts et a délivré 3 passes décisives. A. C.



Le contrat de Yebda à Belenenses sera prolongé

La direction de Belenenses, pensionnaire de la 1re division portugaise de football, a annoncé hier sur sa page Facebook officielle qu’elle allait prolonger ses joueurs en fin de contrat, dont l’ex-international algérien, le milieu de terrain Hassen Yebda. Les dirigeants de Belenenses ont fait savoir que cette action se veut une récompense pour les joueurs en question après que l’équipe a pratiquement assuré son maintien, soit le premier objectif du club cette saison.

Le RC Kadiogo disqualifié

Le club burkinabé du RC Kadiogo a été disqualifié de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), suite aux incidents ayant émaillé son match face à l’USM Alger, samedi dernier à Ouagadougou dans le cadre des 16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique, indique hier la première instance footballistique continentale.

Djibouti gagne son premier match depuis… 2007

Djibouti a mis fin à une disette de neuf ans en battant le Soudan du Sud (2-0) mercredi en match de qualification pour la CAN-2019, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2007 et un match contre la Somalie. Dans l’autre match de la journée, Madagascar est allé s’imposer sur le terrain de Sao Tomé-et-Principe sur le score de 1 à 0. Les matches retour auront lieu mardi prochain.