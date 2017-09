Réagissez

NAHD : Boussouf et Boulaouidet incertains



Le gardien de but, Kheireddine Boussouf, et l’attaquant, Mohamed El Hadi Boulaouidet, sont incertains pour le prochain match de championnat contre la JS Kabylie, vendredi, au stade du 20 Août 1955. Les deux joueurs souffrent de blessures contractées face au MC Oran lors de la précédente journée. Si Boulaouidet s’est présenté lundi au stade du 20 Août en tenue de ville, le portier husseindéen s’est contenté de quelques tours de piste en solo. L’entraîneur Nabil Neghiz ne veut pas se prononcer sur leur éventuelle participation ou défection. Il doit attendre les deux prochains jours pour mieux être fixé sur leur disponibilité ou non face à la JSK. Entre-temps, l’entraîneur des gardiens Messaï est en train de préparer le jeune Merbah pour un probable changement. La séance de la reprise, lundi, a été marquée par le retour à l’entraînement des joueurs suspendus par le coach que sont Gasmi, Harrague et Ouhadda. Le NAHD occupe la 13e place avec deux points au compteur à l’issue de la 3e journée. L’entraîneur mise sur une première victoire pour amorcer le déclic.A. B.



USM Bel Abbès : Un report qui dérange



La rencontre de la 4e journée du championnat de Ligue 1 entre l’USM Bel Abbès et l’USM Alger, prévue mardi dernier, a été reportée au 3 octobre prochain. Une programmation qui n’est pas sans rappeler le match des demi-finales de coupe d’Algérie face au CR Belouizded la saison passée avec un long et triste feuilleton de domiciliation. Contacté par El Watan, Cherif El Ouzzani ne manquera pas de commenter le report du match face à l’USMA : «On était sur une courbe ascendante, mais ce report a eu des effets négatifs sur la forme physique et même mentale du groupe. Et ce n’est pas chose aisée. On a difficilement pu trouver un sparring-partner à affronter ce mercredi (hier, Ndlr) et on cherche un autre adversaire pour ce vendredi pour combler ce manque de compétition» dira avec amertume le technicien. Pourtant, la LFP avait annoncé qu’à partir de cette nouvelle saison «les clubs, qui représenteront l’Algérie dans les compétitions internationales, auront 48 à 72 heures avant le déplacement et 48 à 72 heures après le retour au pays pour jouer les rencontres de championnat ou de coupe d’Algérie ». S. Yassine



MC El Eulma : Latrèche débute avec deux matches à huis clos



L’entraîneur Abdelkrim Latrèche a été désigné à la barre technique du MC El Eulma en remplacement de Abdelmadjid Taleb, démissionnaire après la défaite de son équipe face au MOB (0-1) lors de la précédente journée. Le coach Latrèche débutera son travail avec deux matches à huis clos à domicile dont un ce vendredi à l’occasion de la réception du RCK (16h) et ce, après la sanction infligée par la Ligue de football professionnel (LFP) au MCEE pour

«pour jets de projectiles et de fumigènes sur le terrain, entraînant des dommages physiques aux officiels ayant dirigé ce match», annonce la Commission de discipline sur le site de la LFP. Une sanction assortie d’une amende de 200.000 DA. La commission de discipline a également infligé une amende de 100.000 DA à trois autres clubs, pour jets de projectiles sur le terrain. Il s’agit de l’ES Sétif (Ligue 1), ainsi que l’US Biskra et le CRB Aïn Fakroun (Ligue 2). A. B

FAF –Ligues : Zetchi à la rencontre des ligues de l’Ouest



Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a rencontré, hier, à l’hôtel El Mouahidine d’Oran, les responsables des ligues régionales (Saida et Ouargla) et wilayales de l’ouest et du sud du pays. Les concernés ont évoqué, lors de ce conclave, les différents problèmes auxquels ils font face, notamment sur le plan financier. Il faut rappeler que Zetchi avait chargé, au lendemain de son élection au mois de mars dernier, deux membres du bureau fédéral, en l’occurrence Amar Bahloul et Rachid Gasmi, de coprésider une commission de coordination avec les ligues. Ils ont eu à visiter plusieurs instances régionales ou wilayales avant de remettre un rapport au président de la FAF. Cette rencontre avec les présidents des ligues de l’Ouest entre dans le cadre d’une série de réunions que Zetchi compte organiser. Aujourd’hui, ce sera au tour des ligues du centre du pays. La rencontre est prévue au Centre technique national de Sidi Moussa.

