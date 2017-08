Réagissez

Handball U19 : l’Algérie s’impose face au Mexique

La sélection algérienne de handball des moins de 19 ans (garçons) s’est imposée face au Mexique 27-25 (mi-temps : 10-9), hier à Tbilissi (Géorgie) dans le cadre de la Coupe du Président comptant pour le classement du Championnat du monde de la catégorie. Suite à cette victoire, l’Algérie termine 23e au classement général du Mondial, alors que son adversaire du jour est bon dernier. Mercredi, les Verts s’étaient inclinés face à leurs homologues bahreïnis 42-40 (37-37 après le temps réglementaire, 5-3 aux jets de 7 mètres), dans le cadre de la Coupe du Président, et le Mexique avait été battu par l’Argentine 32-20. L’Algérie avait terminé à la 6e et dernière place du groupe B du tour préliminaire avec deux points, récoltés de sa victoire contre le Chili (33-32). Les joueurs d’Abdelkrim Bechkour ont concédé aussi quatre défaites face à la Géorgie (28-24), l’Allemagne (37-19), l’Islande (37-27) et le Japon (29-21).

Basket-ball : la première journée le 6 octobre

La première journée du championnat d’Algérie de basket-ball 2017-2018, Division Nationale 1 messieurs, se déroulera le 6 octobre, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FABB), avec la participation de 14 clubs. Les membres du bureau fédéral ont décidé de changer l’appellation du championnat national qui passe de la «Superdivision A» à «Division Nationale 1», regroupant 14 clubs : le CRB Dar Beïda, le RC Constantine, le GS Pétroliers (tenant du titre), l’IRB Bordj Bou Arréridj, le NA Hussein Dey, le NB Staouéli, l’O. Batna, l’OMS Miliana, le PS El Eulma, l’USM Blida, le WO Boufarik, l’US Sétif et les deux promus, l’OS Bordj Bou Arréridj et l’USM Alger. Pour les dames, le championnat national reprendra le 20 octobre, ajoute la FABB, précisant que la période des mutations pour les championnats de Division nationale (messieurs et dames) s’étalera du 25 août au 25 septembre. L’instance fédérale indique également l’installation du Collège technique national le 9 septembre au Complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Tennis : la sélection des 13 et 14 ans à Hammamet

Les équipes nationales de tennis des 13 et 14 ans, composées de 10 athlètes (5 garçons et 5 filles), ont rejoint hier matin Hammamet (Tunisie), en vue des Championnats arabes, prévus à partir d’aujourd’hui jusqu’au 26 août. Les Algériens nourrissent de grandes ambitions pour décrocher des médailles et réaliser de bonnes performances en terre tunisienne. «La délégation algérienne est arrivée à Hammamet et se trouve dans de très bonnes conditions. Les athlètes effectueront jeudi (hier) après-midi un léger entraînement avant d’aborder les choses sérieuses dès demain (aujourd’hui). Je pense que nous avons la possibilité de remporter une ou deux médailles lors de cette échéance, même si la mission ne sera pas facile en présence des pays voisins. C’est très jouable et nous avons toutes nos chances pour réaliser des résultats positifs», a indiqué à l’APS le président de la FAT, Mohamed Bessaad.



Boxe: McGregor provoque encore Mayweather

L’Irlandais Conor McGregor a assuré que l’Américain Floyd Mayweather ne tiendra pas «deux rounds» dans le combat très attendu qui opposera les deux populaires boxeurs le 26 août à Las Vegas. «Surtout avec des gants de huit onces, je ne pense pas qu’il tiendra jusqu’au deuxième round», a asséné la star des arts martiaux mixtes (MMA) lors d’une conférence téléphonique, alors que les deux hommes ont été autorisés à utiliser des gants plus légers que ceux de dix onces en usage dans les combats professionnels de boxe anglaise.