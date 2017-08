Réagissez

Arsenal : Les discussions avec Sanchez n’ont pas avancé



Alexis Sanchez et Arsenal n’ont «pas avancé» dans leurs discussions de prolongation, a affirmé mercredi l’entraîneur Arsène Wenger, qui déplore une «situation financière pas idéale» et redoute la possibilité d’un départ gratuit de l’attaquant chilien en fin de saison, la dernière de son contrat.

«C’est un joueur qui entre dans la dernière année de son contrat, nous n’avons pas avancé de ce côté», a indiqué le technicien français en conférence de presse au sujet de sa star, convoitée notamment par Manchester City. «Ne nous mentons pas, ce n’est pas une situation idéale du point de vue financier, et cela demande des sacrifices», a ajouté Wenger, sans préciser si le «sacrifice» impliquait un geste salarial d’Arsenal pour son joueur, ou la possibilité d’un départ anticipé avant la fin du mercato.



Newcastle : Joselu signe pour trois ans



L’attaquant espagnol de Stoke City, Joselu, a signé pour trois ans à Newcastle, a annoncé le club de Premier League anglaise, contre un chèque qui, selon la presse britannique, avoisinerait les 5,4 millions d’euros. Le joueur de 27 ans, formé au Real Madrid, avait rejoint Stoke City en 2015, après avoir passé trois ans en Allemagne, où il avait porté les couleurs d’Hoffenheim, Francfort et Hanovre, entre 2012 et 2015. Joselu n’a joué cependant que la saison 2015-2016 en Angleterre, car les Potters avaient décidé de le prêter dès l’année suivante à La Corogne (Espagne).

L’attaquant espagnol n’avait inscrit en effet que quatre buts en 22 matchs avec Stoke, d’où cette décision de le prêter à La Corogne, où il a affiché des statistiques quasi similaires (5 buts en 20 matchs de Liga). Joselu est la sixième recrue estivale des Magpies, qui ont débuté la saison par une défaite à domicile contre Tottenham (0-2).



Dortmund : Schürrle va manquer la reprise du championnat



L’attaquant international de Dortmund, Andre Schürrle, s’est blessé à la cuisse et manquera les quatre premières semaines du championnat d’Allemagne, qui reprend ce week-end, a annoncé hier le club. Victime d’une déchirure musculaire, le champion du monde 2014 regardera donc depuis les tribunes ses coéquipiers ouvrir leur saison samedi en déplacement à Wolfsburg, son ex-club. Attendu comme l’une des pièces maîtresses de l’attaque du Borussia, Schürrle a été très souvent blessé la saison dernière. En quinze matches seulement, il a marqué trois fois et offert trois passes décisives. Dortmund, troisième du championnat l’an dernier, attaque donc sa nouvelle saison sans deux de ses meilleurs attaquants : Schürrle et Ousmane Dembélé, suspendu sine die par le club pour avoir séché l’entraînement la semaine dernière. Le Français espère toujours être transféré à Barcelone, mais le Borussia Dortmund a assuré qu’une offre faite par le club catalan ne correspondait «ni aux valeurs footballistiques extraordinaires du joueur, ni à l’état actuel du marché européen des transferts».



Paris SG : Jesé prêté à Stoke City



L’ailier espagnol Jesé, qui ne rentrait plus dans les plans du Paris SG, a été prêté au club anglais de Stoke City jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le PSG hier. L’Espagnol de 24 ans avait été recruté l’été dernier au Real Madrid pour 25 millions d’euros, mais il n’était pas parvenu à se faire une place dans l’équipe parisienne. Il avait passé la deuxième partie de saison dernière en prêt à Las Palmas, aux Canaries, son archipel natal. «Le prêt à Stoke City n’est pas assorti d’une option d’achat» et «Jesé reste sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2021», a précisé le club français. «Jesé était en demande, à partir du moment où le PSG lui a exprimé clairement qu’il pourrait partir en prêt», a détaillé le patron du club anglais Tony Scholes. «Il n’a pas eu la période la plus heureuse de sa carrière à Paris, mais il est encore jeune et affamé de faire une grosse impression en Premier League». Il s’agit de la sixième recrue estivale de Stoke après Darren Fletcher, Kurt Zouma, Maxim Choupa-Moting, Bruno Martins Indi et Josh Tymon.