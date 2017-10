Réagissez

MOB : Résiliation du contrat de Bouchama



La direction du MO Béjaïa pourrait bien procéder à la libération de certains éléments durant ce mercato hivernal, notamment ceux qui n’ont pas donné satisfaction et qui n’ont pas participé aux rencontres disputées jusqu’à présent en championnat. En effet, Bouchama pourrait être l’un des premiers éléments qui verra la résiliation de son contrat, et ce, après que le joueur en question a été interdit d’entraînement mercredi dernier par le coach Mustapha Biskri pour des raisons disciplinaires. Bouchama devrait être traduit devant le conseil de discipline pour s’expliquer sur son geste, sachant qu’il ne figure pas sur les plans de l’entraîneur Biskri en ce début de saison. La direction du club devrait se réunir prochainement avec le coach pour prendre une décision. En attendant, les Crabes du MO Béjaïa reprendront le chemin des entraînements lundi au stade de l’UMA pour préparer le rendez-vous de ce week-end face à la formation du GC Mascara dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 2.



JSMB : Vers le retour de Kacem



La multiplication des erreurs défensives ces dernières journées, notamment de la part du portier Belhani, ont poussé le président du club, Boualem Tiab, à provoquer une réunion avec le staff technique sous la houlette de Mounir Zeghdoud, pour demander des explications sur les derniers faux pas enregistrés face à l’ASAM et l’ASO. Mieux encore, le dernier nul concédé face à l’ASO Chlef a été mis sur le dos du gardien de but. Chose qui a poussé la direction du club à songer à faire revenir l’ancien portier, Sofiane Kacem, actuellement au CRB. Aux dernières nouvelles, les dirigeants comptent établir des contacts préliminaires, alors que le joueur en question ne s’oppose pas à un retour au sein du club. La JSMB s’apprête à effectuer un périlleux déplacement ce week-end à Batna pour affronter le CAB. L’attaquant Moussi est déjà out pour cette rencontre.



ASO Chlef : Mémorial Bensalah aujourd’hui au stade olympique



L’association La famille sportive chélifienne, que préside l’ancien international Fodil Megharia, organise, aujourd’hui à partir de 15h au stade olympique Boumezrag, un tournoi de football à la mémoire de l’ex-attaquant de l’ASO Chlef, Laïd Bensalah, décédé en février 2016 des suites d’un arrêt cardiaque. Prendront part à ce tournoi, outre ses ex-coéquipiers de l’ASO et du RC Relizane, d’anciennes figures de l’équipe nationale et de clubs du territoire national. Des retrouvailles qui évoqueront certainement le souvenir d’un footballeur très estimé et admiré par le public sportif pour sa gentillesse, sa conduite exemplaire, mais aussi son talent d’attaquant de métier qui faisait trembler les défenses adverses. Le défunt, qui a été ravi aux siens à l’âge de 46 ans, n’est autre que le frère de Ghali Bensalah, qui avait porté les couleurs du Mouloudia Club d’Alger (MCA). Il est issu de la cuvée exceptionnelle de joueurs talentueux formés au club, à l’image de Benali, Talis, Oudane, Hocine Bouhala, Rekkad et le gardien Bensahnoun. A noter que ce mémorial est organisé avec le soutien de la wilaya de Chlef, de la DJS et de sportifs de la ville des Oranges.A.