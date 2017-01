Réagissez

Le carton rouge de Feghouli annulé

La Fédération anglaise de football (FA) a décidé d’annuler le carton rouge du joueur algérien Sofiane Feghouli après l’appel formulé par son club West Ham après son match face Manchester United (défaite 0-2). «La commission de discipline de la FA a soutenu l’appel (du club) pour une exclusion injustifiée», a expliqué le club dans un communiqué. L’ailier avait été exclu à la 15e minute du match perdu contre Manchester United (2-0), après une collision violente avec Phil Jones. Feghouli, qui risquait trois matchs de suspension, comme le veut le règlement de la FA en cas d’exclusion directe pour jeu dangereux, pourrait jouer ce soir lors du troisième tour de la coupe d’Angleterre face à Manchester City.

Le Real Madrid se paye Séville

Le Real Madrid a facilement dominé le FC Séville 3 à 0 mercredi soir, lors des 8es de finale aller de la Coupe du roi, au stade Santiago Bernabeu. L’équipe, entraînée par Zinedine Zidane depuis un an tout juste, a tué la rencontre rapidement, grâce à deux buts de James Rodriguez (11’) et Raphaël Varane (29’), suivis d’un penalty tiré par le même Rodriguez (44’).



Sept défections chez les Camerounais

Sept joueurs camerounais manqueront à l’appel lors de la phase finale de la CAN-2017, programmée au Gabon (14 janvier-5 février). Le coach belge, Hugo Broos, ne pourra pas compter sur Matip (Liverpool) et Eric Choupo-Moting (Schalke). Comme le joueur de Lille Ibrahim Amadou, qui a préféré «finir sa saison en club avant de s’engager avec la sélection», Choupo-Moting et Matip ont décliné l’offre de présélection pour la CAN. Deux joueurs évoluant au pays figurent sur la liste, tandis que 19 jouent en Europe. L’international Aurélien Chedjou (Galatasaray) n’a pas été sélectionné, tout comme Henri Bedimo (Marseille), touché au genou en novembre.



Adebayor présent avec le Togo

Bien qu’il se trouve toujours sans club, l’attaquant mythique du Togo, Emmanuel Adebayor, a été retenu au sein de la sélection devant défendre les couleurs nationales au Gabon. Le coach français, Claude Leroy, compte toujours sur l’ancien joueur d’Arsenal âgé aujourd’hui de 32 ans. Le Togo jouera dans le groupe C. Ce dernier est composé en plus des Togolais de la Côte d’Ivoire, du Maroc et de la République démocratique du Congo.