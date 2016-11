Boxe thaï : Barache prépare le mondial en Thaïlande

Réagissez

L’athlète algérien de la boxe thaïlandaise, Ghiles Barache s’envolera, dimanche, pour Phuket en Thaïlande afin de se préparer pour le Championnat du monde de Muay-thaï WMC-1, prévu le 13 décembre à Hong Kong.

L’Algérien profitera de son séjour afin de se préparer dans la salle Cherngtalay GB muay-thaï, mais aussi prendre part au Tournoi international de Bangkokn, relevé par la présence de la star mondial, le Thaïlandais Buakaw Banchamek. Ce tournoi est organisé en collaboration avec la télévision locale Work-point. Barache sera engagé dans la catégorie des 70 kg. Cette compétition devrait débuter le 24 novembre prochain.

De là, l’Algérien devrait faire, le 1er décembre prochain, un combat à Pékin avant d’affronter le 13 du même mois, pour le compte de la compétition mondiale, le champion thaïlandais et champion du monde, Tum Mardsua. Après le Championnat du monde, l’athlète algérien ralliera de nouveau la Thaïlande avant de regagner Alger.

Barache a tenu à remercier vivement le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, pour son apport financier et son accord afin qu’il puisse représenter l’Algérie de manière officielle. Il n’a pas aussi omis de féliciter Abdelwaheb Benadjaoud (Renovmoteur) et Yacine Yahyaoui (Ifri transit), qui le soutiennent sur tous les plans.