Boxe : Klitschko met un terme à sa carrière

Le boxeur ukrainien Vladimir Klitschko, 41 ans, ex-champion du monde des poids lourds, a annoncé hier la fin de sa légendaire carrière, renonçant à prendre sa revanche sur Anthony Joshua. «Il y a des moments dans la vie où on a besoin, ou même envie, de changer de cap dans sa carrière et de se préparer au prochain épisode, c’est mon tour», a déclaré le boxeur dans une vidéo. Champion du monde des poids lourds de 2000 à 2003 et de 2006 à 2015, il est resté invaincu pendant 11 ans avant de perdre ses ceintures WBA et WBO face au «roi des Gitans», le Britannique Tyson Fury, le 28 novembre 2015.