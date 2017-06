Boxe : Flissi, Bouchen et Sfouh champions d’Afrique

Réagissez

Mohamed Felissi a conservé son titre de champion d'Afrique.

L'Algérien Mohamed Flissi (52 kg) a conservé son titre africain en battant dimanche le Botswanais Mohammed Otukice Rajab en finale des Championnats d'Afrique 2017 de boxe à Brazzaville (Congo), alors que chez les dames, Souhila Bouchen (48 kg) et Ouidad Sfouh (54 kg) sont devenues championnes d'Afrique.

Le boxeur algérien préserve son titre continental conquis lors des championnats d'Afrique 2015 disputés au Maroc. Avant cette finale, Flissi a composté son billet pour les prochains mondiaux prévus à Hambourg Allemagne en août et septembre prochains.

De son côté, Réda Benbaziz (60 kg) s'est incliné en la finale dimanche face au Kenyan Okoth Nicholas Okongo, alors que Touareg Mohamed Yacine (46-49 kg) s'est fait éliminer en demi-finale mais arrache tout de même sa qualification pour les mondiaux d'Allemagne.

Chez les dames, Souhila Bouchen (48 kg) et Ouidad Sfouh (54 kg) ont offert à l'Algérie deux médailles d'or en battant en finale respectivement la Camerounaise Akoa Bengono Christine et la Sud-africaine Niambongui Nadege Marline.

En revanche, Nour El Houda Baahmed (57 kg), Hadjila Khelif (69 kg), Tabarkot Soumaya (64 kg) et Boualam Romayssa (51 kg) se sont contentées de la deuxième place après leur défaite en finales. Houria Triki (60 kg) s'est fait éliminer en demi-finale et décroche la médaille de bronze.

Au total, l'Algérie a engrangé lors de ces championnats d'Afrique, clôturés dimanche, trois médailles d'or, cinq en argent, et deux en bronze.



L'Algérie était représentée dans ce rendez-vous par 10 boxeurs et 7 boxeuses.