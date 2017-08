Boxe : dernières provocations entre Mayweather et McGregor

Réagissez

L’Américain Floyd Mayweather et l’Irlandais Conor McGregor se sont retrouvés mercredi pour une dernière conférence de presse, bien moins incendiaire que les précédentes, avant leur combat très attendu demain à Las Vegas.

«Je vais briser ce vieux type, il n’est pas à ma hauteur, il ne va pas tenir deux rounds», a asséné McGregor. Alors qu’il avait multiplié les insultes et attaques le mois dernier, lors d’une tournée de promotion en quatre étapes entre Los Angeles et Londres, l’Irlandais, star des arts martiaux mixtes (MMA), s’est cette fois calmé. Il y a eu beaucoup de conférences de presse un peu folles, celle-ci est plus calme, plus tourné vers le combat. «C’est ce que je préfère», a expliqué McGregor. Celui qui est surnommé «The Notorious» (le célèbre) semblait même par moments morose ou abattu, bien loin en tout cas de son arrogance et de sa gouaille des semaines précédentes. Mayweather a lui encore été plus loin, en rendant un hommage appuyé à son adversaire, alors que les deux hommes n’ont pas caché jusque-là qu’ils se détestaient.

«Cela ne va pas être un combat facile, il va y avoir beaucoup de sueurs, de larmes et de sang. Il est le meilleur dans ce qu’il fait, je suis le meilleur dans ce que je fais», a insisté «Money» (l’argent). «Mais cela fait 21 ans que je reçois des coups et je suis toujours là, c’est bien de donner des coups, il faut aussi savoir les encaisser», a-t-il lancé à destination de son adversaire, de 11 ans son cadet. «Tout ce qu’il était possible de faire en boxe, je l’ai fait», a conclu Mayweather. Avec son palmarès de 49 victoires en autant de combats et ses 12 titres de champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, l’Américain est le grand favori face à un adversaire qui n’a lui jamais boxé en compétition. McGregor, qui a remporté 21 de ses 24 combats MMA, a bien tenté de faire perdre son calme à Mayweather lors du «face-off», le face-à-face qui a conclu leur conférence de presse. Mais très concentré, l’Américain a tourné les talons sans répondre à McGregor. Ils se retrouveront aujourd’hui pour la traditionnelle pesée, avant leur duel très controversé qui peut, à défaut de convaincre les puristes, devenir le combat le plus rémunérateur de l’histoire, surtout qu’il pourrait généré près d’un milliard d’euros de recettes.