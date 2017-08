Réagissez

La blessure de Bouraada s’est réveillée lors de ces...

Le décathlonien Larbi Bourrada, qui était l’unique chance algérienne de médailles lors des Mondiaux de Londres, a abandonné hier après midi la compétition en écourtant l’épreuve du saut en hauteur après avoir franchi la modeste barre de 1 ,90m.

En quittant les championnats du monde plutôt que prévu, Bourrada, qui est à ses 4e mondiaux d’athlétisme, n’était pas dans le coup. Il a entamé les épreuves combinées en dent de scie, en se montrant souffrant tout au long de la compétition. Dans la matinée, dans la 1ère épreuve du 100m dominée par le serbe Mihail Dudaš (10 ‘’75), Bourrada a terminé deuxième en 10’’80. Au saut en longueur, il s’est contenté d’un bond de 7,22m alors qu’au concours du poids il a réalisé un jet de 13,41m. Loin de ses records personnels, le finaliste des jeux olympiques de Rio avait bouclé la matinée à la 19e place, une position inattendu par Bourrada coaché cette saison par le français Sebastien Levicq.

Ce dernier nous a déclaré, à la fin de la 4e épreuve, que «Bourrada ne pouvait guère poursuivre la compétition, à cause d’une vieille tendinite à l’eschio jambier qui s’est réveillé après la course du 100m». «Afin d’éviter que la blessure ne s’aggrave on a préférer abandonner la compétition», nous a-t-il ajouté. Pour rappel, Levicq nous avait déclaré avant le début de la compétition que «si Bourrada égale son record personnel (8520points) il peut prétendre a une place au podium mais tout dépend du niveau de ses adversaires». Après l’abandon de Larbi Bourrada, la sélection algérienne qui n’a pas brillé en terre Londonienne, retournera bredouille à Alger.