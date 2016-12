Réagissez

L’ancienne championne olympique du 1500 m à Barcelone en 1992, Hassiba Boulmerka, a reçu, avant-hier à Londres (Angleterre), la distinction de la femme arabe émérite dans le domaine du sport décernée par l’Institut arabe des affaires britanniques. Ce n’est pas la première fois que Boulmerka reçoit la reconnaissance d’instances, organisations ou structures internationales. Boulmerka, membre du Comité olympique algérien (COA), est l’athlète féminine la plus titrée dans les annales du sport arabe. Elle a brillé en remportant deux titres mondiaux dans les épreuves du 1500 m à Tokyo (Japon) en 1991 et à Göteborg (Suède) en 1995. Le titre olympique du 1500 m, décroché il y a 24 ans, est l’événement qui a le plus marqué sa riche carrière sportive.