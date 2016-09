Boulmerka et Benida chefs de mission

Réagissez

La désignation des deux anciennes championnes olympiques du 1500 m, Hassiba Boulmerka et Nouria Benida, en qualité de chefs de mission respectivement aux Jeux méditerranéens de Tarragone 2017, et à ceux de la Solidarité islamique de Bakou 2017, et de Messaoud Mati chargé de diriger la délégation algérienne pour les Jeux africains de la jeunesse (Alger 2018), a été approuvée mercredi dernier par le comité exécutif du COA.

La réunion, qui s’est tenue pour la première fois en présence des journalistes, a vu le bilan technique et financier de la participation algérienne aux JO de Rio approuvé par la totalité des membres. Selon un membre du COA, ce rendez-vous, ouvert aux responsables sportifs, a permis d’examiner toutes les questions liées aux perspectives d’avenir du sport algérien. Les présents ont appelé les fédérations sportives à redoubler d’efforts.

En outre, il a été décidé de ne pas organiser d’élection partielle pour le remplacement de Rachid Fezouine (suspendu) et de Amar Bouras (démissionnaire). Mohamed Meridja a été désigné comme premier vice-président ; Nouria Benida, 2e vice-président ; Nabil Sadi, 3e vice-président et Rabah Bouarifi, 4e vice-président du COA.

Pour conclure, le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, et l’ensemble des membres présents se sont félicités des «relations harmonieuses existant avec le ministre de la Jeunesse et des Sports et les fédérations».