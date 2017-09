Boule lyonnaise : Mustapha Zoubeidi passe en quarts de finale

Réagissez

Le tireur algérien a réussi 25 touches

L’Algérien Mustapha Zoubeidi s’est qualifié aux quarts de finale de l’épreuve du tir de précision, hier à Casablanca, lors de la 5e journée du Championnat du monde de jeu long (boule lyonnaise).

Dernier au passage dans le troisième groupe, le tireur algérien a réussi 25 touches sur 37 possibles, réalisant du coup la 2e meilleure performance des 8es de finale et des trois groupes inscrits, derrière le Slovène Janzic Davor (26) et devant le Croate Marko Beakovic (23) et l’Italien Grosso Daniele (21). Les autres tireurs qualifiés aux quarts, prévus aujourd’hui, sont le Monténégrin Miroslav Petkovic, le Serbe Srcan Butorac et l’Argentin Nicolas Pretto (19) et le Péruvien Jesus Altamirano (18).

Lors du tour préliminaire, Mustapha Zoubeidi avait réalisé 17 touches sur 37 possibles, prenant la 6e place qualificative aux 8es de finale, alors que le meilleur score avait été réussi par le Français Grégory Chirat (27 touches), grand absent des quarts (éliminé). De son côté, Sid Ahmed Boufateh s’est qualifié pour les quarts de finale du concours du simple (individuel), aux dépens du Turc Mehmet Karatas (13/8). L’Algérien affrontera, au prochain tour, l’Américain Gadaleta Giuseppe.

Les autres matchs de quarts de finale opposeront l’Argentin Montemerlo Guillermo au Serbe Veselin Skakic, le Tunisien Mourad Ayadi au Slovène Jure Kozjek et le Chilien Rodolfo Galvez au Croate Pero Cubela. Dans les matchs des groupes, Sid Ahmed Boufateh avait pris la 1re place du Groupe 5, avec trois succès sur un score identique (13-1), face au Slovaque Daniel Obrocnik, le Hollandais Mohamed Ezhar et le Chinois Fan Shan.

La seconde place qualificative du groupe est revenue à l’Américain Gadaleta Giuseppe (vainqueur du match barrage face au Chinois). Pour sa part, l’athlète Abdelkrim Makhloufi a été éliminé en quarts de finale du tir progressif, après avoir pris la 8e et dernière position du concours avec 28 touches sur 45 lancers en 5 minutes de temps réglementaire, derrière le Tunisien Hamza Khiari (31/45), le Turc Recep Ali Asker (39/49) et le Chinois Li Panpan (39/48), tous les quatre écartés des quarts.

Lors des 8es de finale, Makhloufi avait réussi 39 touches sur 45 lancers. Le podium du tir progressif se jouera entre le Croate Brnic Leo (42/48), le Slovène Petric Anze (42/49), l’Italien Mauro Roggero (40-49) et le Français Adelfo Guillaume (39/49). En double, la paire Makhoufi Abdelkrim/Toufik Sahih joue le barrage pour une qualification en 8es de finale, contre la paire estonienne composée de Remmelkoor et Tiks qu’ils ont battue en match de poule (13-0). Le premier qualifié du Groupe 5 est le Pérou qui avait battu l’Algérie (11-5).

A l’épreuve du Combiné, Mustapha Zoubeidi joue jeudi les 8es de finale contre l’Italien Daniele Grosso. Zoubeidi s’était qualifié à la phase de groupes en battant aux barrages le Slovaque Richard Sacher (18-9). L’Algérie, qui participe au rendez-vous de Casablanca avec cinq athlètes, sera aussi présente au concours individuel de tir de précision et tir progressif et le tir rapide en double.