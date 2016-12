Bouira : Des projets en suspens

Réagissez

En dépit des mesures incitatives des pouvoirs publics, le projet de réalisation des tribunes et l’extension des gradins du stade olympique Rabah Bitat du chef-lieu de wilaya de Bouira traînent toujours.

D’une capacité d’accueil de 10 000 places, les travaux de réalisation de 5000 autres places accusent un retard énorme. L’opération avait été lancée en 2013. Le projet englobe également la pose de la toiture de la tribune officielle. Ces retards ont été justifiés par les réserves émises à chaque fois par le bureau d’étude. Le comble est que l’infrastructure en question demeure inexploitée par les clubs locaux depuis des années. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, attendu aujourd’hui à Bouira, inspectera ce projet qui a fait couler beaucoup d’encre. La livraison du stade avait été annoncée au début de l’année courante. L’infrastructure avait également bénéficié d’une deuxième opération d’extension des tribunes par la réalisation de 5000 places supplémentaires, pour atteindre une capacité globale de 20 000 places.

Ce projet a été gelé par le ministère pour cause des mesures d’austérité décidées par le gouvernement. D’autres projets sont restés en suspens. Au Centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), culminant à 1400 mètres d’altitude, au nord de Bouira, le projet de réalisation d’une salle polyvalente n’a pas encore eu l’aval des pouvoirs publics. Le MJS a opté pour un centre médical sportif (CMS) qui est en chantier.

La réalisation d’une salle omnisports et d’un stade est une nécessité, dès lors que plusieurs clubs nationaux effectuent les stages de préparation et autres regroupements au niveau du CNSLT. Depuis le début de l’année, le nombre de sportifs qui ont séjourné au niveau du complexe en question a dépassé les 40 000 athlètes, a-t-on précisé. El Hadi Ould Ali donnera-t-il son aval pour la réalisation d’un stade et d’une salle polyvalente ? on le saura aujourd’hui.