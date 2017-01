Réagissez

L’ancien international et capitaine des Verts, Madjid Bougherra, qui vient de raccrocher les crampons, a rejoint récemment le staff technique pour une mission bien déterminée.

Rencontré en marge de la cérémonie organisée par la FAF pour baptiser les structures du Centre de Sidi Moussa des noms d’anciens dirigeants du football national, l’ex-défenseur des Verts nous a déclaré : «Je suis là pour servir l’équipe nationale et apporter mon expérience en tant qu’ancien joueur. Mon rôle est d’être un intermédiaire entre l’entraîneur et les joueurs. Je connais certains joueurs avec lesquels j’ai joué et d’autres qui arrivent. Je serai comme le grand frère pour eux.» Bougherra se refuse d’avoir le rôle de capitaine car, pour lui, «le vrai capitaine sera sur le terrain», estimant qu’il n’est plus acteur direct après avoir annoncé sa retraite internationale en 2015, lors de la CAN organisée en Guinée équatoriale.

Bougherra qui restera un modèle pour tous les joueurs sur et en dehors des terrains veut apporter son expérience à cette nouvelle génération et apprendre le métier d’entraîneur. «Je suis vieux comme joueur, mais jeune comme entraîneur. Cette expérience me permettra d’apprendre le métier d’entraîneur avec le staff technique en place. J’ai le diplôme B et je suis toujours en formation pour préparer ma reconversion», a-t-il ajouté. Bougherra a déjà entamé son travail avec le groupe qui se prépare à Sidi Moussa et sera présent au Gabon dans le seul but de sensibiliser les joueurs et les motiver pour avoir un esprit de groupe conquérant durant la CAN- 2017.