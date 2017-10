Réagissez

5 octobre 1994 - 5 octobre 2017. 23 ans séparent ces deux dates. La première renvoie à la disparition du regretté Ali Tahanouti (1950-1994) lâchement assassiné à Bordj Ménaïel alors qu’il venait de sortir de chez lui pour entamer sa journée de travail consacrée exclusivement à la JSBM dont il était le président depuis des années et dont il a fait un club respecté de l’élite du football algérien.

Sa disparition a précipité la chute de la JSBM qui, depuis, se morfond dans les divisions inférieures. Le football de haut niveau à Bordj Ménaïel a disparu de la carte du ballon rond avec le décès de Ali Tahanouti. Son souvenir continue de hanter les travées du vieux stade communal Salah Takdjerad. Cette enceinte et la multitude de terrains de quartiers, actuellement réduits à une peau de chagrin, ont façonné des générations de talentueux footballeurs ménaili, dont quelques-uns, aujourd’hui, font le bonheur de clubs algériens. Lafamille et les amis du regretté ne souhaitent qu’une seule chose. Que le nouveau stade de la ville, en voie d’achèvement dit-on, soit baptisé Ali Tahanouti en hommage pour tout ce qu’il a fait pour le football et la jeunesse de Bordj Menaiel.