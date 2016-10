Réagissez

L’école de jonglerie (football) de Bordj Menaïel va cesser ses activités à la fin de l’année. Faute de moyens financiers, ses responsables sont dans l’impossibilité de la maintenir en activité.

Ne vivant que grâce aux dons et aides de particuliers et de quelques entreprises, l’école de jonglerie, qui existe depuis des années et a formé des centaines de jeunes footballeurs-jongleurs, ne survivra pas à l’année 2016. Les conséquences seront lourdes pour tous les jeunes qui fréquentaient l’école et se produisaient à travers le territoire national au gré des compétitions nationales et manifestations internationales. Au lieu d’être aux entraînements, ils iront gonfler les rangs des jeunes happés par l’oisiveté et les dangers de la rue. Le salut de ces enfants et de l’école de jonglerie de Bordj Menaïel passe par l’implication des autorités locales dans leur sauvetage. Si le cri de détresse n’est pas entendu, Bordj Menaïel perdra un autre fleuron de son football après celui de son emblématique club fanion, la JSBM, perdu dans les méandres des divisions inférieures.