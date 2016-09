Réagissez

L’association Nedjma et les arbitres de Bordj Bou Arréridj se recueilleront, aujourd’hui, sur la tombe du regretté Djamel Eddine Traikia, ancien arbitre fédéral décédé il y a un an jour pour jour.

L’association des arbitres de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, sous la direction de l’ancien arbitre fédéral Farouk Ouchen, a tenu à rendre hommage à l’un des plus anciens pionniers de l’arbitrage algérien qui a formé des générations d’arbitres qui ont, par la suite, loyalement servi l’arbitrage et le football algériens. L’association Nedjma de Bordj Bou Arréridj est à la pointe de la solidarité avec les arbitres et anciens sportifs malades et disparus.