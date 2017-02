Bolt n’a pas de rancune envers Carter

Réagissez

Le Jamaïcain Usain Bolt est depuis mercredi en Australie en prévision de la compétition de Nitro Athletics, qu’il devra disputer samedi à Melbourne.

L’homme le plus rapide du monde a déclaré qu’il s’est résigné à perdre l’une de ses neuf médailles d’or olympiques, mais il n’entretient aucune frustration envers son coéquipier de l’équipe jamaïcaine de relais pris pour dopage, Nesta Carter. Carter a dit qu’il portera en appel la décision après qu’une ré-analyse avec des techniques de dépistage plus perfectionnées de l’échantillon prélevé aux Jeux de Pékin en 2008 se soit révélée positive à un stimulant interdit, la méthylhexaneamine.

Le résultat annoncé par le Comité international olympique (CIO) la semaine dernière signifie que la Jamaïque doit rendre sa médaille d’or au relais 4x100 m, l’une des trois médailles d’or acquises par Bolt aux Jeux de Pékin, à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro, l’été dernier. «J’ai d’abord été déçu, bien sûr, mais dans la vie, des choses arrivent… Je ne suis pas triste, j’attends de voir si Nesta fera appel. En ce moment, j’attends donc de voir ce qui se produira. Mais j’ai retourné ma médaille», dira-t-il.

Carter a fait équipe avec Bolt au sein du relais jamaïcain, qui avait grimpé sur la plus haute marche du podium lors de trois Championnats du monde d’athlétisme consécutifs, entre 2011 et 2015. Il avait aussi gagné le bronze au 100 m à Moscou en 2013, derrière Bolt et l’Américain Justin Gatlin.

Carter, qui n’a pas pris part aux Jeux de Rio de Janeiro l’été dernier, pourrait être suspendu par l’IAAF. Bolt, Powell et Michael Frater, le quatrième membre du relais qui avait établi un record du monde de 37,1 secondes aux Jeux de Pékin, sont tous à Melbourne pour participer à cette manche du circuit Nitro Athletics. Cette compétition qui s’étalera sur trois jours mettra aux prises six équipes de 24 athlètes — 12 hommes et 12 femmes — provenant d’Australie, de la Chine, d’Angleterre, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, en plus d’une équipe internationale d’étoiles menée par Bolt.