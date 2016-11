Bolt en lice pour le meilleur athlète de l’année

Réagissez



Le triple champion olympique (100 m, 200 m et 4x100 m) aux JO de Rio, Usain Bolt, est en course pour remporter pour la sixième fois le titre d’athlète masculin de l’année, décerné par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). Usain Bolt compte parmi les trois candidats retenus au sein de la liste initiale de dix athlètes, avec le Britannique Mo Farah et le Sud-Africain Wayde van Niekerk. Farah a réalisé le doublé 5000 m/10 000 m aux derniers JO comme quatre ans auparavant à Londres.

Van Niekerk, 24 ans, a battu, pour sa part, en finale des Jeux de Rio, le record du monde du 400 m en 43’’03, une marque vieille de 17 ans. Chez les dames, l’Ethiopienne Almaz Ayana, la Jamaïquaine Elaine Thompson et la Polonaise Anita Wlodarczyk ont été sélectionnées. Ayana a amélioré le record planétaire du 10 000 m (29’17’’45) lors de la finale olympique ; Thompson a remporté les 100 m et 200 m à Rio ; alors que Wlodarczyk a retouché à deux reprises en 2016 son record du monde du lancer du marteau pour le porter à 82,98 m.