Bientôt, un centre régional de médecine sportive à Ouargla

Réagissez

Le Centre national de médecine du sport est en train d’être renforcé par d’autres centres régionaux implantés à Ouargla, Oran et Sétif pour couvrir l’ensemble des wilayas. Le 2e symposium, qui s’est tenu à Ouargla pour animer la structure existante depuis novembre dernier, prendra en charge toute la région dans moins de deux mois. Docteur Kizraa, directrice de ce centre a expliqué que cette structure vise à permettre aux athlètes dans le Sud de profiter des soins de santé physiologique, psychologique et de chirurgie dentaire. Elle permettra de déterminer les mesures de réadaptation physique et mentale de l’athlète à pratiquer divers sports. Situé au rez-de-chaussée de l’Office des établissements de jeunesse de Ouargla, ODEJ, et dont les travaux sont en cours de finalisation vient soutenir les efforts des personnels médical et technique grâce à des compétences de la wilaya