Initialement prévue le 6 janvier 2017 à Constantine, décision arrêtée à Saida lors du dernier bureau fédéral, la prochaine réunion du BF se tiendra finalement le 3 janvier à Alger. Le changement du lieu de la réunion est motivé par le déplacement que doit effectuer le président de la FAF le 5 janvier à Abuja (Nigeria) pour assister à la cérémonie de remise des Awards de la CAF. L’Algérien Ryad Mahrez aurait été choisi comme meilleur joueur africain de l’année devant Obameyang (Gabon) et Sadio Mané (Sénégal).

Mohamed Raouraoua et Ryad Mahrez se rendront ensemble à Abuja pour assister à la cérémonie de remise de la distinction au joueur de l’équipe nationale et de Leicester.