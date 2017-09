BF - FAF : Alcaraz stop et fin ?

Réagissez

Lucas Alcaraz

Le bureau fédéral se réunira demain sous la présidence de Kheireddine Zetchi. L’organe de direction de la fédération aura à se prononcer sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.

Le plus important d’entre eux sera consacré à l’avenir de Lucas Alcaraz à la tête des Verts. Dans une déclaration faite à l’issue de la réunion FAF- présidents de ligues tenue à Oran en fin de semaine, le président de la fédération a déclaré : «Lors de sa prochaine réunion (dimanche), le bureau fédéral se prononcera sur l’avenir du sélectionneur ».

Décodé, le message signifie que l’ère Alcaraz a vécu. Après avoir recruté le coach espagnol sans avoir pleinement associé le bureau fédéral dans le choix de ce dernier, le président de la fédération, cible de nombreuses critiques après l’épisode de l’élimination de la sélection locale de la CHAN 2018 et des deux défaites consécutives face à la Zambie, a décidé d’associer le bureau fédéral sur l’avenir d’Alcaraz. Tout indique que celui-ci ne survivra pas aux deux prochaines rencontres officielles de l’équipe nationale en octobre au Cameroun et en novembre face au Nigeria. Cette conviction est renforcée par la présence à Alger, il y a une semaine, de l’agent du sélectionneur. La présence de l’intermédiaire qui est le conseil de Lucas Alcaraz signifie que le président et le sélectionneur se sont penchés sur la question de la poursuite, ou pas, de la collaboration. A priori, la majorité des membres du bureau fédéral est favorable à une séparation à l’amiable avec Lucas Alcaraz. Si séparation il y aura, le bureau fédéral sous la présidence de Kheireddine Zetchi devra rapidement se mettre sur la piste d’un nouveau sélectionneur, pas nécessairement étranger, pour boucler les éliminatoires de la CAN 2019 et préparer le tournoi final que devrait organiser le Cameroun en été 2019.

C’est aussi le moment d’ouvrir les chantiers dans la perspective de la CAN 2021 en Côte d’Ivoire et la Coupe du monde Qatar 2022. Ces deux échéances auront lieu dans, respectivement, 4 et 5 ans. Le temps qu’il faut pour monter une sélection homogène, harmonieuse et compétitive. La moitié de la composante actuelle aura plus de 30 ans en 2022. Le renouvellement, avec une pointe de rajeunissement, doit s’opérer dès à présent pour disposer d’une belle sélection dans 5 ans, date d’un rendez vous important qu’il ne faut pas rater. L’avenir se construit aujourd’hui.