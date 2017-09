Réagissez

Les membres du BF de la FAF, hier à Sidi Moussa

Aucune décision n’a été prise au sujet du sélectionneur national, Lucas Alcaraz, lors de la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) qui s’est tenue hier.

Les membres présents, 12 sur 13, a indiqué l’instance fédérale puisque seul Djahid Zefizef était absent, quoi qu’il avait mandaté Hakim Medane pour les délibérations et le vote, se sont apparemment rangés derrière la position du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, à savoir accorder un sursis pour le technicien espagnol jusqu’à la fin des matchs des éliminatoires du Mondial 2018.

D’ailleurs celui-ci a déclaré, avant-hier soir à la télévision nationale que le bilan du coach sera établi après le match du Nigeria, prévu au mois de novembre. Beaucoup avait pourtant été dit à ce sujet. Le «départ» d’Alcaraz avait même été annoncé.

Finalement le BF a préféré éviter la précipitation. Pour le reste, plusieurs décisions avaient été prises lors de cette réunion. A cet effet, Messaoud Koussa, membre du Bureau fédéral, a été réinstallé en tant que président de la Commission fédérale d’arbitrage. Celui-ci avait été «déchargé» de cette fonction au mois de juillet dernier. «Compte tenu de son attitude et de ses déclarations à la presse, constituant une atteinte à l’obligation de réserve de tout membre du Bureau fédéral à l’égard de la Fédération algérienne de football, le président de la FAF a décidé de décharger M. Messaoud Koussa de ses fonctions de président de la Commission fédérale de l’arbitrage», avait indiqué la FAF. Le «différend» avait commencé moins d’un mois après l’élection du nouveau BF. Koussa n’avait pas «apprécié» le fait que la mission de désigner les arbitres échoie à Mokhtar Amalou, alors que c’est lui le président de la CFA.

Apparemment, les deux parties sont arrivées à un compromis. Par ailleurs, la FAF a profité de cette occasion pour rappeler aux clubs que «l’accession sportive d’un club ne sera pas validée si la situation financière n’est pas assainie». Un avertissement lancé à l’endroit des SSPA qui dépensent plus qu’elles ne gagnent et qui se retrouvent chaque saison en cessation de payement. Les autres décisions prises lors de ce conclave concernent les différentes commissions. Les membres de celle de la Coupe d’Algérie, qui sera présidée par Noureddine Bakiri, ont été annoncés. Il s’agit de Djamel Zemam, Ahmed Dribat, Mohamed Chibi, Ahcene Arzour, Mohamed Hachemi et Imad Mohamdioua.

D’autre part, on apprend qu’Ali Baamer «n’a pas accepté la fonction de président de la Commission de recours pour des raisons de santé». En dernier lieu, les membres du BF ont estimé que désormais «seuls des membres structurés au sein de la FAF seront désignés comme commissaires des matches de Ligue 1 et Ligue 2». Pour ce qui est du football amateur, Zetchi tiendra prochainement des réunions avec les dirigeants des clubs de la DNA (Division nationale amateur).