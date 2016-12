Berraf règle le conflit du Comité olympique des Comores

Réagissez

Mustapha Berraf, représentant du Comité international olympique (CIO) et de l’Association des comités nationaux africains (Acnoa) confirme une nouvelle fois qu’il était capable de régler les conflits des Comités olympiques africains. Au cours d’un long déplacement qu’il vient d’effectuer à la capitale comorienne, Moroni (du 20 au 25 décembre), Berraf a réussi à régler le conflit relatif à l’élection électrique du Comité olympique des Comores.

Le ministre des Sports et le vice-président de la République des Comores n’ont pas manqué de transmettre pour cette occasion leurs sentiments de fraternité à l’Algérie et à tous les membres de cette organisation. Berraf, premier vice-président de l’Acnoa, et en sa qualité de superviseur du CIO et de l’Acnoa dont la mission était délicate et difficile, a réussi à maîtriser la situation de cette élection grâce à l’application de la charte olympique. Un vote qui a vu la réélection d’Ibrahim Ben Ali à la tête du Comité olympique des Comores avec 9 voix contre 6 pour son adversaire.