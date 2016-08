Benkaddour passe sous la coupe de Midoun

Réagissez

La jeune athlète Lynda Benkaddour, 644e au rang mondial et récente vainqueur du tournoi international d’Alger devrait intégrer Midoun Tennis Academy.

Cette athlète était sous la coupe de la Fédération algérienne de tennis. A ce propos, l’entraîneur de haut niveau qui avait formé Inès Ibbou nous a déclaré : «Lynda Benkaddour passe actuellement une période d’essai de 6 mois, et il y a de fortes probabilités que notre collaboration soit amenée à durer dans le temps. A ce jour, c’est la joueuse la plus talentueuse et la plus prometteuse que j’ai eue sous mes ordres. Elle possède un potentiel très important et qui est resté inexploité, nous allons travailler très dur sur les aspects physique, tactique et mental. Ces points sont vitaux dans le tennis de haut niveau. Je reste convaincu que Lynda peut très rapidement atteindre un niveau digne de son talent et de son potentiel.»