Belfodil opte pour le Standard de Liège

L’international algérien Ishak Belfodil a signé, hier, un contrat d’un an, plus un an en option avec le Standard de Liège.

Agé de 24 ans et ayant été sélectionné à 14 reprises avec les Verts, Belfodil avait rompu son contrat avec son ancien club des Emirats arabes unis de Banyas. Il espère relancer sa carrière dans le championnat belge. «Il représentait une belle opportunité pour nous car il était libre. C’est un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes en attaque. Sa taille (1,92 m) est un atout et il est doté de belles qualités techniques. Il nous donnera plus de choix au niveau offensif», avait déclaré le directeur sportif du Standard de Liège, Olivier Renard. Belfodil avait notamment porté les couleurs de Lyon, Bologne, Parme, l’Inter Milan et Livourne.

A. C.