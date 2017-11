Béjaïa : Hommage au journaliste Hammouche

Réagissez

L’Association de la presse sportive de la ville de Béjaïa a initié un programme pour commémorer le troisième anniversaire de la disparition du journaliste Amine Hammouche.

Décédé le 18 novembre 2014 après avoir été terrassé par un arrêt cardiaque, Hammouche a laissé un grand vide au sein de sa famille mais aussi au sein de la corporation et de ses confrères de la presse sportive de Béjaïa. C’est ainsi que ladite association dont il était membre, a décidé de commémorer ce troisième anniversaire par l’organisation d’un match gala ce week-end entre la presse sportive et une équipe composée de joueurs de Béjaïa mais aussi, une réception en présence de sa famille, ses amis et les sportifs de la wilaya pour lui rendre hommage.