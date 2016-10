Réagissez

A dix mois du Championnat du monde de handball 2017 des U21 qu’abritera l’Algérie, les experts de la Fédération internationale de handball (IHF) se sont déplacés à Alger dans le cadre d’une visite d’inspection qui s’achèvera aujourd’hui.

La mission des experts de l’instance internationale a pour but d’évaluer les infrastructures sportives et d’hébergement arrêtées pour accueillir pour la première fois cette joute mondiale. A cet effet, les envoyés de l’IHF, soucieux de la bonne organisation de ce mondial «jeunes», ont fait visité les salles qui abriteront l’événement mondial. A l’occasion de cette courte visite de deux jours, les experts ont estimé que «beaucoup de travail reste à faire». Les représentants de la Fédération internationale de handball n’ont négligé aucun détail. Comme l’avait déclaré le président de la FAHB, Saïd Bouamara, «les représentants de l’IHF ont fait un certain nombre d’observations notamment d’ordre administratif : faciliter l’obtention des visas, le transport, l’hébergement et la sécurité». L’IHF devrait établir un rapport dans lequel seront consignées toutes les observations relatives aux capacités et moyens de la FAHB. Cette dernière se trouve ainsi soumise à une forte pression. Elle est tenue de réunir scrupuleusement les conditions nécessaires pour accueillir le Championnat du monde.