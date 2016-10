Réagissez

La Ligue algéroise de volley-ball organise, du 17 au 26 de ce mois, un grand tournoi open de beach-volley sur l’esplanade mitoyenne au centre commercial Ardis, dans la commune de Mohamadia (Alger). Cette manifestation, qui rentre dans le cadre du plan d’action 2016 de la Ligue d’Alger de volley-ball, et qui coïncidera avec les festivités du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne (1er novembre 1954 - 1er novembre 2016), sera riche et diversifiée, avec d’abord le tournoi des seniors hommes (du 17 au 19 octobre de 17h à 23h, suivi de celui des dames (20 et 21 octobre), puis le tournoi des jeunes (22 et 23 octobre), et le tournoi qualificatif au tournoi international (24 octobre). Ce grand tournoi de beach-volley devrait être conclu les 25 et 26 de ce mois par le 5e tournoi international d’Alger, mais dont la date arrêtée reste sous réserve de l’accord préalable du MJS et de la DJSL de la wilaya d’Alger.

Il est à rappeler que la 5e édition du traditionnel tournoi international d’Alger de beach-volley masculin était prévu pour le 23 août dernier, avant d’être reporté pour des raisons purement techniques, liées notamment aux calendriers des compétitions internationales, notamment le Championnat arabe de volley-ball (Maroc) et les 31es Jeux olympiques de Rio de Janeiro qui se sont tenus au mois d’août dernier.