La célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, constitue une occasion pour les membres de l’Amicale des anciens basketteurs, afin de réunir «les papys» au stade de basket-ball des cheminaux (ex-ASCFA). Cette manifestation aura lieu grâce à la collaboration de la Direction des oeuvres sociales de la SNTF. Le Complexe sportif Chelbabi (ex-Lavignon), situé en face du Jardin d’Essai d’El-Hamma (Alger), vibrera aux rythmes de la balle au panier des années 60 et 70. Il faut rappeler que ce stade avait abrité des rencontres nationales et internationales de basket-ball. A cette occasion, les vétérans de 4 clubs animeront ce rendez-vous sportif. Il s’agit du NAHD, du GSP, du CRBDB et enfin du WOB. En plus des short matchs qui auront lieu, les spectateurs auront droit à une rencontre mixte pour laquelle les anciens basketteurs et les anciennes basketteuses composeront les 2 «cinq» qui s’affronteront pour cette empoignade inédite.

L’Amicale des anciens basketteurs replongera le public, les joueuses et les joueurs dans l’ambiance du passé lointain qui régnait dans cette discipline sportive, en renouant avec les activités qui fonctionnaient dans l’ex-stade des cheminaux. La convivialité et le partage des moments inoubliables seront garantis lors de ce 1er novembre 2017. La fête débutera à partir de 9h30 et s’achèvera à 15h, avec une pause déjeuner dans la cafeteria du stade, qui figure au programme. Nostalgiques du basket-ball algérien à vos marques ! D’autant plus que les grands-mères et les grands-pères vont revêtir leurs tenues sportives pour faire revivre l’ambiance d’antan du basket-ball durant quelques moments.