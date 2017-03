Basket-ball : Hommage à Aïcha Dzanouni

Réagissez

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’Amicale des anciens du basket-ball (AAB) organise une rencontre amicale entre anciennes joueuses, à la salle Bentifour de Hydra. Cette deuxième édition est dédiée à la regrettée Aïcha-Ouahiba Dzanouni, ancienne joueuse de l’ASSMA et du NARA, rappelée à Dieu en 2016. L’Amicale des anciens du basket-ball mène des actions de solidarité, sous toutes ses formes et dans les limites de ses moyens, envers les anciens du basket-ball. L’AAB, qui contribue à l’écriture de l’histoire du basket-ball algérien et qui vient d’installer une commission Histoire et Archives, lance un appel à tous les détenteurs d’archives sous toutes ses formes pour lui permettre de les rassembler et les numériser. En ouverture de la Journée du 8 mars 2017, se tiendra, à 13h30, une rencontre amicale réunissant les jeunes issus des écoles du NRS et de la salle de Hydra. A 14h30, ce sera le tour des anciennes de faire étalage de leur technique.