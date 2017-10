Réagissez

Ghilas Barache fête son nouveau titre africain

La terre des pharaons semble porter chance au champion algérien de kick- boxing, Ghilas Barache.

En effet, quelques mois seulement après avoir été sacré champion du monde WKF au Caire face à l’Egyptien Abdellah Mando, le natif d’Akbou a récidivé en devenant vendredi dernier champion d’Afrique World Professionnel de kick-boxing Association. Il a réussi à battre le Soudanais Sofiane Rebaï par KO au troisième round dans la catégorie des 70 kg.

Programmé initialement au Soudan, ce combat s’est finalement déroulé au Caire, d’autant plus que l’Association égyptienne de Muay-thaï s’est chargée d’organiser et prendre en charge les frais liés à cette compétition africaine. Ghilas Barache n’a pas caché qu’il avait quelques appréhensions avant le combat, même s’il s’est bien préparé à Marrakech à l’Atlas Lions de Muay thaï et puis à Béjaïa avec les athlètes de la sélection nationale.

«Mon adversaire est champion d’Afrique en amateur. Il n’était peut-être pas très technique, mais il avait de la force. C’est ce qui fait que j’étais prudent lors de l’entame de mon combat. Finalement, tout s’est bien passé pour moi, puisque j’ai réussi à le mettre KO à la première minute du troisième round. L’arbitre a ainsi sifflé la fin de la partie en ma faveur.»

Ghilas compte bien remettre en jeu les deux titres mondial et africain très prochainement. Il espère le faire ici en Algérie, comme le souhaite aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. D’ici là, l’Algérien compte partir, dès la fin du mois de novembre, à l’étranger où il devra d’abord prendre part en Thaïlande avant de rallier la Chine où il participera à la grande compétition mondiale de Kulun Thaï.

A la fin, le champion algérien n’a pas omis d’adresser ses vifs remerciements à ceux qui l’ont accompagné dans sa nouvelle consécration. Il pense notamment au ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya de Béjaïa ainsi que la DJS de Béjaïa qui l’ont aidé financièrement. Il n’a pas omis le consulat d’Algérie en Egypte, de même qu’Ifri Transit de Yacine Yahyaoui ainsi que le groupe Hammidouche et l’entraîneur Kahine Chelli.