L’international algérien, Riyad Mahrez, fait partie de la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’or.

C’est le journal français France Football qui a rendu publics, hier, les noms des footballeurs susceptibles de décrocher ce trophée. Mahrez a été sacré meilleur joueur du championnat anglais la saison dernière, alors que son club, Leicester City, a décroché le championnat pour la première fois de son histoire.

L’Algérien figure aussi dans la liste des 30 joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur africain, avec ses coéquipiers en sélection, Islem Slimani et Hillal Soudani. Bien évidemment, pour le Ballon d’or mondial, il y a les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Antoine Griezmann, pour ne citer que ceux-là. Messi est le tenant du trophée. A noter que France Football, créateur du Ballon d’or, a décidé de ne plus reconduire le partenariat avec la Fifa, mis en place depuis six ans, retournant ainsi à l’ancienne formule où seuls les journalistes votent. Le classement complet du Ballon d’or sera dévoilé le 13 décembre prochain.