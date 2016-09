Réagissez

Le Ballon d’or, plus grande consécration pour un footballeur, va revenir, dès la prochaine édition, à son ancienne formule.

Seuls les journalistes voteront. Le partenariat entre la FIFA et le magazine français France football ne sera pas reconduit. Le Ballon d’or avait été lancé par France football en 1956. En 2010, les deux parties ont décidé de fusionner deux prix : le Ballon d’Or de France football et le meilleur joueur de l’année de la FIFA. C’est ainsi que le nombre de votants a été porté à la hausse.

Ce n’est plus seulement les journalistes qui élisent le «meilleur joueur», mais aussi les entraîneurs et les capitaines des sélections nationales. Or, depuis l’année d’entrée en vigueur de ce partenariat, seuls deux joueurs, Ronaldo et Messi, ont remporté le trophée. Ce qui a déclenché épisodiquement des polémiques. En 2013, le magazine français a même avoué que Ribéry aurait pu remporter le prix cette année-là si seules les voix des journalistes étaient comptabilisées. Finalement, France football a préféré revenir à son ancienne formule.