Le Ballon d’or sera remis le 7 décembre, «au cours d’une émission spéciale présentée par David Ginola sur la chaîne L’Equipe», a annoncé hier le site du journal, qui appartient au même groupe que France Football, média créateur du prix. «Dès 19h45, l’ancien international français accueillera les téléspectateurs dans un lieu d’exception», se contente d’indiquer le site de L’Equipe. Depuis 2016, la Fifa a mis fin à la collaboration instaurée en 2010 avec France Football pour le Ballon d’or. L’instance a ressuscité ses propres prix et l’hebdomadaire décerne son prestigieux trophée. L’an dernier, France Football avait annoncé le premier le meilleur joueur de l’année 2016 : Cristiano Ronaldo le 12 décembre. Moins d’un mois plus tard, c’était au tour de la Fifa de récompenser... Cristiano Ronaldo. Cette année, c’est la Fifa qui s’est lancée la première en récompensant à nouveau le Portugais le 23 octobre dernier, lors d’une soirée de gala à Londres. Et Cristiano Ronaldo, vainqueur de la dernière Ligue des champions avec le Real Madrid, fait figure de grand favori pour le prochain Ballon d’or. Un nouveau sacre lui permettrait d’empocher un cinquième trophée après ceux glanés en 2008, 2013, 2014 et 2016, soit autant que son grand rival, l’Argentin Lionel Messi (primé en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015).