Baka, l’or et un record du monde

Réagissez

Baka a réalisé un temps historique aux Jeux paralympiques...

L’athlète handisport algérien Abdellatif Baka a créé, lundi, un exploit en remportant la médaille d’or dans l’épreuve du 1500 m (T13) avec, à la clé, un record du monde (3’48’’29).

Baka (mal voyant), champion paralympique à Londres 2012 sur le 800 m, a réalisé une performance qui a marqué les esprits. Son chrono a été largement commenté. Les médias étrangers ont été unanimes à signaler que Baka a remporté un 1500 historique aux Jeux paralympiques de Rio. Abdelatif Baka, double champion du monde (T13) à Lyon 2013 dans les épreuves du 800 et du 1500 m, était très surveillé par ses adversaires, notamment par l’Ethiopien Tamiru Demisse, 2e (3’48’’49) et le Kenyan Henry Kirwa 3e (3’49’’59), qui ont complété le podium.

Aux côtés de son frère jumeau Fouad Baka, 4e (3’49’’84), Abdellatif ne s’est pas précipité dans la course. Tel que les Morceli et El Guerrouj à l’époque, Abdellatif Baka, natif d’El Eulma, a bien géré la course sur le plan tactique. Il a attendu le dernier tour pour imprimer une accélération qui a eu raison de ses rivaux.

Après cette médaille d’or, le nouveau champion du monde du 1500 m se concentre sur l’épreuve du 800 m (T13) pour tenter de conserver son titre de 2012. L’entraîneur Abderrahmane Brahmi, comblé par cette première médaille d’or, a affirmé à la presse que «la présence de Fouad Baka à côté de son frère Abdellatif était très importante dans cette course». «Il fallait mettre en place un tel schéma pour permettre à l’un d’eux de remporter l’or.

Fouad est tout nouveau, c’est sa première course internationale et ses premiers Jeux paralympiques, malgré son manque d’expérience», a-t-il ajouté. Après les paralympiques de Londres 2012 qui se sont soldés par deux médailles d’or, Baka (22 ans) a confirmé son talent. A ce rythme, il peut nous valoir d’autres satisfactions lors des Championnats du monde d’athlétisme handisport de Londres 2017 et des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

A l’issue de la 5e journée, l’Algérie s’est adjugée 10 médailles (1 or, 5 argent et 4 bronze). Hier, le sprinteur Mohamed Berrahal a remporté la médaille d’argent sur le 100 m (T51). A quelques jours de la clôture des Jeux paralympiques 2016, la Chine est en tête avec 103 médailles, suivie de la Grande-Bretagne et l’Ukraine.