Bahia Foot : Oran, Médéa et Aïn Témouchent lauréats

Ce sont les trois équipes de Aïn Témouchent, du quartier les Amandiers d’Oran et de Médéa qui ont remporté le tournoi de football interquartiers Bahia Foot, qui s’est déroulé sur trois jours dans la capitale de l’ouest du pays.

Organisé par l’association La Radieuse, que préside Kada Chafi, l’événement est à sa 20e édition. En plus du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, plusieurs personnalités du monde du football national ont assisté à cette dernière édition. On peut citer Beloumi, Megharia, Kouici, Betrouni, Benchiha, Hansal, Hadj Adlane, Foussi, Driouèche et Hadou Moulay, qui ont d’ailleurs pris part à un match de gala au grand plaisir du public présent au stade de Maraval.

La Radieuse a indiqué, en dernier lieu, que «des distinctions ont été remises aux deux lauréats du bac 2017, Balaska Khaoula de Skikda et Benyamina Mohamed de Mascara». «Tout comme aux familles des artistes qui viennent de nous quitter, les regrettés Blaoui Houari, Rachid Zehini, Houari Aouinet et Ahmed Saïdi, comme a été honoré, à titre de reconnaissance, l’artiste et parolier, Mekki Nounha», ajoute-t-on de même source.