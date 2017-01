Réagissez

Sans surprise, Taoufik Makhloufi, double médaillé d’argent sur 800m et 1500m aux JO de Rio 2016, a été sacré chez les hommes meilleur athlète aux Awards-2016 organisés jeudi soir par le Comité olympique algérien.

Chez les dames, les distinctions sont revenues à la rameuse Amina Rouba et la nageuse Amel Melih. De son côté, le lutteur Azara Bachir (85 kg) a remporté la palme du meilleur espoir. Dans la même catégorie (espoirs filles), c’est la jeune haltérophile Fatma Zohra Hirech qui a été primée. Le handisport algérien, qui a brillé aux Jeux paralympiques de Rio 2016, a été honoré lors de la soirée des Awards-2016 grâce aux médaillés d’or de Abdelatif Bekka, champion paralympique au 1500 m, et à Nassima Saïfi. Le président de la FAHS, Rachid Haddad, a également été récompensé en qualité de meilleur dirigeant sportif. Sur le plan collectif, les basketteuses du GS Pétroliers et l’équipe de football du MO Béjaïa se sont adjugé les trophées de l’année 2016.