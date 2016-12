Aviron : Stage d’éducateurs sportifs à Tizi Ouzou

Une animation permanente au barrage de Taksebt pour développer la discipline

La Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tizi Ouzou a profité de la période des vacances d’hiver pour organiser, en collaboration avec l’Ecole supérieure des sciences et technologie des sports de Dély Ibrahim, des regroupements de formation d’éducateurs sportifs dans différentes disciplines des sports individuels, collectifs, arts martiaux et sports nautiques.

Ainsi, dans le but de promouvoir et de vulgariser l’aviron, un stage d’une semaine a eu lieu au niveau du barrage de Takseb, au profit de jeunes appelés à renforcer l’encadrement technique au niveau du Rowing club de Kabylie (RCK). Ce regroupement, encadré par Mohamed Aït Larbi, enseignant à l’Ecole supérieure des sciences et technologie des sports de Dély Ibrahim, s’inscrit dans une perspective visant à assurer une animation permanente au niveau du site du barrage de Taksebt et contribuer au développement durable dans la région, comme nous l’a souligné M. Aït Larbi qui ajoute également que ce genre de formations contribue aussi à renforcer l’encadrement technique des clubs de la wilaya de Tizi Ouzou. «Ce 4e regroupement permettra ainsi aux participants d’avoir le diplôme d’éducateur sportif de 1er degré afin d’intégrer le staff technique et participer au développement de la vulgarisation de la discipline dans la wilaya de Tizi Ouzou qui dispose d’un site formidable pour la pratique de l’aviron. D’ailleurs, cela permet d’élargir la discipline à un plus grand nombre de jeunes de la wilaya, l’accueil des associations de villages pour des sorties récréatives ainsi que l’éducation au respect de l’environnement», nous a précisé également M. Aït Larbi. Par ailleurs, rappelons que le magnifique plan d’eau du barrage de Taksebt a déjà accueilli, à deux reprises, le championnat national d’aviron.

Hafid Azzouzi