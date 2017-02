Aviron et Canoë Kayak : Report de l’AGE par le MJS

Réagissez

L’assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak (Fasack), prévue hier à 9h à la salle de conférences du centre sportif Ahmed Ghermoul (Alger), a été reportée par le MJS à une date ultérieure jusqu’à épuisement des étapes des voies de recours des postulants à la présidence ou au bureau, si le cas se présente. Le MJS s’engage à garantir l’application stricte et en toute transparence des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La tenue des assemblées générales électives des Fédérations sportives est subordonnée à l’étude et au traitement des recours éventuels soumis aux commissions de recours mises en place lors des AGO qui doivent statuer dans les 72 heures avec l’implication de tous les acteurs. Le cas échéant, en cas de non-acceptation des recours, les requérants peuvent déposer un appel auprès du TARLS, tenu également de rendre sa réponse au plus tôt.

Dans ce contexte, aucune AGE ne se tiendra sans statuer d’une manière définitive, claire et juste aux recours introduits.

La tutelle veut donc assainir avant le début de mandat, afin d’éviter des conflits dans le mouvement associatif national qui est une structure collégiale d’utilité publique.